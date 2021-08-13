В свои 38 лет Дани Алвес получил вызов в национальную сборную Бразилии, за которую он не играл почти два года. Между тем, появилась информация о возможном возвращении бразильца в Европу. По данным UOL, вариант с возвращением Алвеса в свои ряды рассматривает «Севилья». Учитывая финансовые проблемы клуба «Сан-Паулу», за который Дани выступает с лета 2019 года, такой трансфер вполне вероятен.

За «Севилью» Дани Алвес играл с 2002 по 2008 год. За это время он провёл во всех соревнованиях 232 матча, в которых отметился 15 голами и 29 результативными передачами на партнёров.

Эксперты из transfermarkt прямо сейчас оценивают Дани Алвеса в 2 миллиона евро.