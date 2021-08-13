Телеграм-канал Mash нашёл объявление о продаже использованной салфетки. Автор объявления утверждает, что именно этой салфеткой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

Салфетка продаётся за 1 миллион долларов.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону», поскольку клуб на фоне своих финансовых проблем не смог предложить ему новый контракт. Месси уже нашёл себе новый клуб, подписав трудовое соглашение с «ПСЖ» в формате «2+1». Во Франции звёздный аргентинец будет выступать под номером 30.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт против «Страсбурга» 14 августа.