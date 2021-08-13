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Испания. Примера

​Салфетка, которой Месси мог вытирать слёзы, продаётся за миллион долларов фото

13 Августа 2021 • 15:50 Комментировать (5)
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Телеграм-канал Mash нашёл объявление о продаже использованной салфетки. Автор объявления утверждает, что именно этой салфеткой Лионель Месси вытирал слёзы во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне».

Салфетка продаётся за 1 миллион долларов.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону», поскольку клуб на фоне своих финансовых проблем не смог предложить ему новый контракт. Месси уже нашёл себе новый клуб, подписав трудовое соглашение с «ПСЖ» в формате «2+1». Во Франции звёздный аргентинец будет выступать под номером 30.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт против «Страсбурга» 14 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (5)
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K.karitch
13 Августа 2021 в 16:38
Бред.
Стэтхэм на минималках
13 Августа 2021 в 16:12
Слезы Месси, пот Роналду, волос Ибрагимовича - ингредиенты для зелья молодости
ARTUR
13 Августа 2021 в 16:36
хаххахаааахххааа)))
Don sangre
13 Августа 2021 в 16:03
Ну это уже совсем иди фейк или дурь. А л листок бумаги из туалета который Месси подтирасал своё одно место после первого днящё не продается? Подскажите это сотрудником клубного туалета ПСЖ
ARTUR
13 Августа 2021 в 16:37
да ладно тебе ))0 что пудово не фейк )) фетишистов море )) а вспомни тот случай когда Ферги выплюнул жвачку , а ее кто подобрал и продали )))
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