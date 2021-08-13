«Бенфика» предлагает 10 млн евро за защитника «Барселоны»

На защитника каталонской «Барселоны» Самуэля Юмтити появился претендент в чемпионате Португалии. Согласно сведениям Mundo Deportivo, подписать французского футболиста хочет лиссабонская «Бенфика».

Источник отмечает, что боссы португальского клуба готовы выделить на приобретение игрока порядка десяти миллионов евро. Однако сделка вряд ли состоится, поскольку Самуэль не желает переезжать в Лиссабон. Юмтити хочет остаться в «Барселоне», если не получит предложения от европейского гранда.

Защитник выступает за «сине-гранатовых» с лета 2016 года. Его контракт с каталонцами рассчитан до окончания сезона-2022/2023.