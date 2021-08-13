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Испания. Примера

Месси - об уходе звёзд из Примеры: «Это скажется на «Барселоне» и «Реале»

13 Августа 2021 • 11:16 Комментировать (3)
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Новичок «ПСЖ» Лионель Месси высказался о том, как повлияет на испанские гранд уход звездных игроков.

«Для испанского футбола самое важное - это «Реал» и «Барселона». Примера всегда будет оставаться престижным турниром, несмотря на уход звездных игроков. До меня уезжали многие футболисты, и клубы продолжали хорошо выступать без них. Конечно, на «Барселоне» и «Реале» эта ситуация сказывается, однако через пару лет все наладится. Уверен, что звездные игроки продолжат приезжать в Испанию», - цитирует аргентинца El Pais.

Ранее СМИ сообщали, что в Примеру может перебраться Килиан Мбаппе. Французский нападающий хочет стать игроком «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ibray
13 Августа 2021 в 12:04
В чем-то он прав. Раньше всегда собрались с ребятами на эль классико. С тех пор как КриРо ушел один раз собирались
ARTUR
13 Августа 2021 в 11:51
почему то все уже забыли что у Барсы есть звездочка )) я его очень жду, это Фати , если не сломают его думаю парень будет намного лучше Мбаппе
ARTUR
13 Августа 2021 в 11:50
Правильно мыслит , хотя таких величин как он и Рональдиньо пока что не наблюдаю , а Реал может из Бенземы сделать мега звезду , хотя конечно уже опоздали .
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