Месси - об уходе звёзд из Примеры: «Это скажется на «Барселоне» и «Реале»

Новичок «ПСЖ» Лионель Месси высказался о том, как повлияет на испанские гранд уход звездных игроков.

«Для испанского футбола самое важное - это «Реал» и «Барселона». Примера всегда будет оставаться престижным турниром, несмотря на уход звездных игроков. До меня уезжали многие футболисты, и клубы продолжали хорошо выступать без них. Конечно, на «Барселоне» и «Реале» эта ситуация сказывается, однако через пару лет все наладится. Уверен, что звездные игроки продолжат приезжать в Испанию», - цитирует аргентинца El Pais.

Ранее СМИ сообщали, что в Примеру может перебраться Килиан Мбаппе. Французский нападающий хочет стать игроком «Реала».