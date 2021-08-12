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Испания. Примера

Несмотря на отказ четырёх клубов, сделка Ла Лиги с CVC всё же состоится

12 Августа 2021 • 20:35 Комментировать
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Недавно испанская Ла Лига объявила о том, что продаст 10% своих акций инвестиционному фонду CVC. По предварительной информации, сумма сделки могла составить 2,7 миллиарда евро. Деньги в свою очередь были бы распределены между испанскими командами согласно их прибыли с продажи телеправ за последние несколько лет.

Но, сегодня стало известно, что четыре представителя высшего дивизиона, среди которых «Реал», «Барселона», «Атлетик» и еще один клуб, который захотел остаться неизвестным, отказались от предложения. Для того, чтобы сорвать соглашение, против сделки должны были выступить минимум 10 клубов из 42. В таком случае, передача прав все же состоится, но теперь Ла Лига получит всего лишь 2,1 миллиарда евро.

Президент лиги Хавьер Тебас в свою очередь поделился мнением на этот счет. «Всё, что ни делает Ла Лига, «Реал» и «Барселона» пытаются заблокировать», - приводит слова чиновника The Athletic.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Ла Лига Хавьер Тебас
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