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Испания. Примера

​Месси высказался об уходе звёзд из Ла Лиги

12 Августа 2021 • 17:44 Комментировать (1)
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За последние годы испанская Ла Лига потеряла целый ряд звёздных футболистов. Так, из Испании уехали Неймар, Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Лионель Месси. Последний в интервью El Pais дал комментарий на этот счёт.

«Самое главное в лигах – это команды. «Барселона» и «Реал» остаются топ-клубами, плюс там есть «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это тоже большие клубы.

В Испании всегда были большие клубы, хотя звёздные футболисты уходили и раньше. Ла Лига остаётся большим и важным турниром.

«Реалу» и «Барселоне» будет сложно, но через несколько лет ситуация восстановится, и у них появятся новые звёзды», - сказал Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Августа 2021 в 17:55
а кто из уехавших чего то добился ??? ну Криш стал чемпионом сериала , но это как бы было запрограмированно , и если бы не дебильная рокировка тренеров в Юве их гегемония еще продолжалась бы , наверное ПСЖ станет чемпионом лиги , но все же это не то что ждали от трансферов в Юве от Криша и трансфера Неймарчика в ПСЖ .... и Месси прав, Реал есть был и будет , со звездами или без это Реал , Барса была и есть ведущая команда на которую смотрит весь мир , Барса это некий законадатель моды в футболе .Как бы это сборище ,,звезд ,, не потопило ПСЖ в финансовом смысле, и как показывает история две примы в одном театре это уже гадюшник ))
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