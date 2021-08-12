​Месси высказался об уходе звёзд из Ла Лиги

За последние годы испанская Ла Лига потеряла целый ряд звёздных футболистов. Так, из Испании уехали Неймар, Криштиану Роналду, Серхио Рамос и Лионель Месси. Последний в интервью El Pais дал комментарий на этот счёт.

«Самое главное в лигах – это команды. «Барселона» и «Реал» остаются топ-клубами, плюс там есть «Севилья», «Валенсия» и «Атлетико». Это тоже большие клубы.

В Испании всегда были большие клубы, хотя звёздные футболисты уходили и раньше. Ла Лига остаётся большим и важным турниром.

«Реалу» и «Барселоне» будет сложно, но через несколько лет ситуация восстановится, и у них появятся новые звёзды», - сказал Месси.