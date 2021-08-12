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Испания. Примера

Барселона» всё ещё должна выплатить Месси более 80 миллионов евро

12 Августа 2021 • 17:29 Комментировать (4)
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Каталонская «Барселона» должна выплатить своему бывшему футболисту Лионелю Месси вторую часть «бонуса лояльности» прописанного в его контракте годами ранее, в размере более 80 миллионов евро. Об этом сообщает El Español.

По данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта договорился с Месси о выплате в два этапа: первую часть выплатят до конца лета, а вторую часть футболист получит через год. «Барселона» вынуждена пойти на такие меры из-за затруднительного финансового положения.

Напомним, днями ранее стало известно о переходе аргентинца в стан «ПСЖ». Нападающий заключил с парижанами соглашение на 2 года с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта ПСЖ
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
12 Августа 2021 в 17:44
о как , а вчера было 39 , вы там между собой хоть контактируете ?? писаки ??
Алексей Антоненко
12 Августа 2021 в 17:54

вы это кому?
ARTUR
12 Августа 2021 в 17:56
да вам ... все кто пишет эти статьи , они противоречат друг другу
Артур Измаилов
12 Августа 2021 в 18:15
О как, заработало наконец то!!! Здравствуйте Алексей. Я уже несколько дней как не мог комменты писать. Даже пытался заного зарегатся, чтоб с админами поговорить на счет проблемы, ито не вышло. Бана не было. Писал коменты, нажимал на "отправить" , а коммент не виден. В чем была проблема? Проблема от ЕФ (зная что щас у вас програмная перестройка), или непалатки у меня были? Щас вот, пишу, все в норме. Я аж заскучал по любимому сайту)))
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