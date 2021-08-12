Барселона» всё ещё должна выплатить Месси более 80 миллионов евро

Каталонская «Барселона» должна выплатить своему бывшему футболисту Лионелю Месси вторую часть «бонуса лояльности» прописанного в его контракте годами ранее, в размере более 80 миллионов евро. Об этом сообщает El Español.

По данным источника, президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта договорился с Месси о выплате в два этапа: первую часть выплатят до конца лета, а вторую часть футболист получит через год. «Барселона» вынуждена пойти на такие меры из-за затруднительного финансового положения.

Напомним, днями ранее стало известно о переходе аргентинца в стан «ПСЖ». Нападающий заключил с парижанами соглашение на 2 года с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.