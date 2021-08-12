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Испания. Примера

​«Реал» готовит предложение «ПСЖ» по Мбаппе слухи

12 Августа 2021 • 17:25 Комментировать
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«Реал» рассчитывает до закрытия летнего трансферного окна оформить трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Согласно данным Cadena SER, «сливочные» готовят предложение «ПСЖ»  в размере 120 миллионов евро. Если парижский клуб откажется продавать форварда, то «Реал» подпишет игрока бесплатно через год в качестве свободного агента. Таков план имеет президент мадридцев Флорентино Перес.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен оказываемым на него давлением. Так, форварда якобы смущают слова президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он останется в команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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