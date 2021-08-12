«Реал» рассчитывает до закрытия летнего трансферного окна оформить трансфер нападающего Килиана Мбаппе. Согласно данным Cadena SER, «сливочные» готовят предложение «ПСЖ» в размере 120 миллионов евро. Если парижский клуб откажется продавать форварда, то «Реал» подпишет игрока бесплатно через год в качестве свободного агента. Таков план имеет президент мадридцев Флорентино Перес.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Килиан Мбаппе недоволен оказываемым на него давлением. Так, форварда якобы смущают слова президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи о том, что он останется в команде.