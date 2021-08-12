Будущее Килиана Мбаппе остаётся неопределённым. В «ПСЖ» надеются, что талантливый форвард продлит контракт, учитывая усиление состава команды, в частности формирование атакующей связки Неймар – Месси – Мбаппе. Тем не менее, Килиан хочет быть лидером команды, а в такой ситуации он рискует оказаться в тени Неймара и Месси, которые, кстати, зарабатывают значительно больше. Об этом пишет ABC.

По данным источника, Мбаппе может перейти в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом. Мадридский клуб готов заключить с форвардом шестилетний контракт с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон. Ещё 40 миллионов «сливочные» готовы выплатить игроку в качестве подписного бонуса.