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Испания. Примера

Месси рассказал, как узнал о срыве переговоров с «Барселоной»

12 Августа 2021 • 09:08 Комментировать
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Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал, как узнал о срыве переговоров о новом контракте с каталонской «Барселоной».

«Обо всем мне рассказал отец. Он провел с президентом клуба весь вечер. Услышав эту новость, я был шокирован и очень подавлен. Затем я рассказал об этом своей супруге. Она тоже расстроилась. Сложнее всего было сказать детям, ведь мы им обещали, что не покинем Барселону. Думаю, для нас это будет хорошим опытом. Моя семья получит удовольствие от переезда в Париж», - приводит слова форварда Football Espana

Месси подписал с «ПСЖ» двухлетнее соглашение, в которое включен пункт о возможном продлении сотрудничества на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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