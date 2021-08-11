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Испания. Примера

​Симеоне рассказал о своём стремлении в «Атлетико»

11 Августа 2021 • 18:54 Комментировать (1)
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В июле Диего Симеоне продлил контракт с «Атлетико» до завершения сезона 2023/2024. Аргентинский специалист рад оставаться в мадридском клубе.

«Атлетико» - мой дом. Надеюсь, что за эти годы я отплатил клубу за то, что он мне давал ранее как игроку, а теперь и как тренеру.

Я очень счастлив. Я нахожусь там, где хочу. Я рад продлить контракт и продолжать работать, потому что вижу энергию, вижу прогресс клуба. Иметь сильную и конкурентоспособную команду – вот к чему мы стремимся», - рассказал Симеоне в программе La Liga World.

Диего Симеоне возглавил «Атлетико» в конце 2011 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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Комментарии (1)
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ARTUR
11 Августа 2021 в 20:06
удачи тебе Чоло ))
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