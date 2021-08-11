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Испания. Примера

​Директор «Севильи» рассказал о ситуации Кунде

11 Августа 2021 • 15:47 Комментировать
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Жюль Кунде регулярно оказывается фигурантом трансферных слухов. Директор «Севильи» Рамон Мончи высказался о ситуации французского защитника.

«Многие клубы спрашивали по поводу Кунде. Конечно, есть интерес, но официального предложения мы не получали. Я не знаю, что произойдёт. Если поступит хорошее предложение, мы будем продавать, поскольку это наша политика, направленная на улучшение команды», - слова Кунде приводит журналист Фабрицио Романо на своей страничке в «Твиттере».

Жюль Кунде играет за «Севилью» с лета 2019 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 22-летнего защитника в 60 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Жюль Кунде
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