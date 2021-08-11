«Реал» хочет продать Эдегора этим летом

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор не входит в планы мадридского «Реала». «Королевский» клуб рассчитывает продать игрока до закрытия летнего трансферного окна, об этом рапортует газета Marca.

Главным претендентом на футболиста считается лондонский «Арсенал», за который Мартин в прошлом сезоне выступал на правах аренды.

«Реал» уже назвал сумму, за какую готов расстаться с 22-летним норвежцем. Мадридцы намерены выручить с трансфера Эдегора 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.