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Испания. Примера

«Реал» хочет продать Эдегора этим летом

11 Августа 2021 • 10:25 Комментировать
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Норвежский полузащитник Мартин Эдегор не входит в планы мадридского «Реала». «Королевский» клуб рассчитывает продать игрока до закрытия летнего трансферного окна, об этом рапортует газета Marca.

Главным претендентом на футболиста считается лондонский «Арсенал», за который Мартин в прошлом сезоне выступал на правах аренды.

«Реал» уже назвал сумму, за какую готов расстаться с 22-летним норвежцем. Мадридцы намерены выручить с трансфера Эдегора 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Англии полузащитник сыграл 14 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Мартин Эдегор Трансферы футбола - лето 2021
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