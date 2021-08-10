Тебас ответил на заявление «Реала» о судебных исках

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас посредством публикации в своем официальном «Твиттере» ответил на угрозы занимающего аналогичную должность в мадридском «Реале» Флорентино Переса.

Ранее сообщалось, что «Реал» во главе с Пересом начнет судебные иски против Хавьера Тебаса из-за заключения Ла Лигой соглашения с компанией CVC на сумму в 2,7 миллиарда евро, которую планировали разделить между клубами первого и второго по рангу дивизионов испанского футбола. Это должно было помочь клубам восстановить финансовые ресурсы после пандемии коронавируса.

«Угрожающий метод, который использовался Флорентино Пересом в приватных беседах, теперь выносится на публику. Клубы и другие организации годами потакают их угрозам. Постоянные вмешательства в договоренности, Суперлига…», - написал Тебас в социальной сети.

Новый сезон испанской Ла Лиги возьмет свой старт 13 августа. Чемпионат откроют «Валенсия» и «Хетафе».