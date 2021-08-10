«Реал» начнет судебные иски против президента Ла Лиги Тебаса

Мадридский «Реал» во главе с Флорентино Пересом готов начать судебные иски против президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Ла Лига заключила соглашение с компанией CVC, по которому вторая должна была выплатить лиге 2,7 миллиарда евро. Деньги должны были распределить между командами испанских Примеры и Сегунды для облегчения последствий пандемии коронавируса. Известные клубы «Реал» и «Барселона» выступили против такого соглашения, признав его незаконным.

Новый сезон испанского чемпионата стартует 13 августа. В матче-открытии «Валенсия» примет «Хетафе».