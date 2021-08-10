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Испания. Примера

«Реал» начнет судебные иски против президента Ла Лиги Тебаса

10 Августа 2021 • 16:49 Комментировать (1)
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Мадридский «Реал» во главе с Флорентино Пересом готов начать судебные иски против президента испанской Ла Лиги Хавьера Тебаса. Об этом сообщается в официальном заявлении клуба.

Ранее стало известно, что Ла Лига заключила соглашение с компанией CVC, по которому вторая должна была выплатить лиге 2,7 миллиарда евро. Деньги должны были распределить между командами испанских Примеры и Сегунды для облегчения последствий пандемии коронавируса. Известные клубы «Реал» и «Барселона» выступили против такого соглашения, признав его незаконным.

Новый сезон испанского чемпионата стартует 13 августа. В матче-открытии «Валенсия» примет «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Хавьер Тебас
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
10 Августа 2021 в 16:58
Очко-то играет у верзил вышибал Ла-лиги, надеюсь среднеькие клубы потратят эти деньги с умом не то что тупые функционеры топ-клубов Испании
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