«Барселоне» не позволят вывести из обращения номер Месси

Один из игроков каталонской «Барселоны» должен получить десятый номер, под которым выступал бывший капитан и нападающий команды Лионель Месси. Этим летом у аргентинца истекло соглашение с «сине-гранатовыми», и он покинул команду.

Как сообщает The Sun, каталонцы хотели вывести из обращения номер 10, однако не смогут это сделать из-за регламента Примеры. Лига обязывает все команды присваивать своему списку из 25 футболистов номера от 1 до 25.

Месси - воспитанник «Барселоны». В составе первой команды он выступал с 2005 года. Вместе с каталонцами Лео выигрывал Примеру, Кубок Испании, Лигу чемпионов, а также стал обладателем шести «Золотых мячей».