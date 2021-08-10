Надаль: «Сохранить Месси было невозможно, это чёрный день для «Барселоны»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Это очень печальная новость для испанских болельщиков. Но сохранить Месси было невозможно. «Барса» приложила все усилия, чтобы оставить Лео. Это был черный день для фанатов каталонского клуба и всего испанского футбола», - передает слова теннисиста DAZN.

Об уходе Месси из «Барселоны» было объявлено на прошлой неделе. Стороны не смогли подписать новый договор из-за финансовых трудностей.

С большой долей вероятности новым клубом Лионеля станет «ПСЖ». Ожидается, что игрок подпишет контракт в ближайшие дни.