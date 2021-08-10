Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Надаль: «Сохранить Месси было невозможно, это чёрный день для «Барселоны»

10 Августа 2021 • 10:56 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался об уходе аргентинца Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».

«Это очень печальная новость для испанских болельщиков. Но сохранить Месси было невозможно. «Барса» приложила все усилия, чтобы оставить Лео. Это был черный день для фанатов каталонского клуба и всего испанского футбола», - передает слова теннисиста DAZN.

Об уходе Месси из «Барселоны» было объявлено на прошлой неделе. Стороны не смогли подписать новый договор из-за финансовых трудностей.

С большой долей вероятности новым клубом Лионеля станет «ПСЖ». Ожидается, что игрок подпишет контракт в ближайшие дни.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Рафаэль Надаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
10:56 · Испания. Примера
Надаль: «Сохранить Месси было невозможно, это чёрный день для «Барселоны»
10:19 · Англия. Премьер-лига
Триппьера не будет в «Манчестер Юнайтед»
10:09 · Испания. Примера
«Барселона» может избавиться от травмированного Агуэро 1
08:48 · Испания. Примера
«Барселона» выбрала нового капитана после ухода Месси
09 Августа
23:37 · Испания. Примера
Морено подписал новый контракт с «Вильярреалом» сразу на шесть лет
23:13 · Англия. Премьер-лига
Дубль Фирмино позволил «Ливерпулю» одолеть «Осасуну»
22:17 · Испания. Примера
«Барселона» может потерять Морибу
19:10 · Испания. Примера
​Дани Алвес – Месси: «Ты лучший мой партнёр после моей девушки» 6
17:51 · Испания. Примера
​«Барселона» впервые за полтора года сыграет на «Камп Ноу» со зрителями
17:33 · Испания. Примера
​8-летний сын Месси встал на защиту отца 2
17:23 · Чемпионат Европы 2020
Пьянич близок к возвращению в «Ювентус» 1
17:18 · Испания. Примера
​Сколько денег не досчитается «Барселона» из-за ухода Месси – исследование 1
16:51 · Испания. Примера
​Бренд «Барселоны» подешевеет на 11% из-за ухода Месси
15:17 · Испания. Примера
Педри отказался от отпуска после 73 матчей в сезоне
14:50 · Испания. Примера
Альба станет четвёртым капитаном «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем
 