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Испания. Примера

«Барселона» может избавиться от травмированного Агуэро

10 Августа 2021 • 10:09 Комментировать (1)
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Аргентинский форвард Серхио Агуэро может покинуть каталонскую «Барселону» из-за полученной травмы. Об этом рапортует Mirror.

По итогам медицинского обследования у 33-летнего бомбардира было выявлено повреждение правой голени. На полное восстановление футболисту понадобится порядка двух с половиной месяцев. Таким образом, «сине-гранатовые» смогут рассчитывать на Агуэро только с ноября.

Согласно пункту в трудовом договоре, каталонский гранд имеет право разорвать сотрудничество с аргентинцем из-за серьезной травмы.

Агуэро пополнил ряды «Барселоны» этим летом. Он переехал в Каталонию на правах свободного агента, подписав двухлетнее соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
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