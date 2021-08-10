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Испания. Примера

«Барселона» выбрала нового капитана после ухода Месси

10 Августа 2021 • 08:48 Комментировать
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Каталонская «Барселона» определилась с футболистами, которые получат право выводить команду на поле с капитанской повязкой. Ранее этим правом владел Лионель Месси, однако аргентинец покинул «сине-гранатовых» в связи с истечением срока трудового договора.

В твиттер-аккаунте клуба опубликован снимок, на котором Серхио Бускетс, Херард Пике, Серхи Роберто и Хорди Альба держат капитанскую повязку.

Первым капитаном команды стал Бускетс. При необходимости его будет замещать Пике.

Ранее появилась информация, что Месси может остаться в «Барселоне». Клуб сделал последнее предложение 34-летнему аргентинцу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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