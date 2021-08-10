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Испания. Примера

Месси может остаться в «Барселоне»

10 Августа 2021 • 08:11 Комментировать (7)
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Форвард Лионель Месси, который в воскресенье дал прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», имеет шанс остаться в каталонской «Барселоне». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Испанские журналисты утверждают, что боссы «сине-гранатовых» предприняли последнюю попытку сохранить легенду в команде. Гендиректор клуба Ферран Ревертер якобы провел переговоры с 34-летним нападающим и сделал ему предложение, условия которого не раскрываются.

Напомним, что с 1 июля Лионель пребывает в статусе свободного агента. Стороны вели переговоры о новом соглашении, однако не смогли заключить сделку из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Примеры.

Последние дни ходили слухи, что Месси продолжит карьеру во Франции. Интересе к 34-летнему аргентинцу проявляет «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
Spirit
10 Августа 2021 в 09:50
Ахаха и кто - то мне тут доказывал, что он не жлоб и готов играть бесплатно за Барсу))) Жаль мне будет болел Барсы, если он останется еще пару сезонов падения вниз))
Nerazzurri1908
10 Августа 2021 в 08:38
Олени, устроили ромашку Уйдет, не уйдет. Сказал, делай быстрее в ПСЖ вали и прекращай сериал. Всегда не нравился этот мутный гном
HG2017
10 Августа 2021 в 09:44
А о чём ещё писать в межсезонье?!
Рустем Белялов
10 Августа 2021 в 08:33
Боже, да оставьте его уже в покое! У нас есть Коутиньо, свободный художник))
Pol-black
10 Августа 2021 в 10:02
о даа, Коут - это наше всё!!!
K.karitch
10 Августа 2021 в 08:32
Гном уже не знает как ещё подогреть интерес к своей персоне.
K.karitch
10 Августа 2021 в 08:32
Гном уже не знает как ещё подогреть интерес к своей персоне.
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