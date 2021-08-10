Месси может остаться в «Барселоне»

Форвард Лионель Месси, который в воскресенье дал прощальную пресс-конференцию на «Камп Ноу», имеет шанс остаться в каталонской «Барселоне». Об этом информирует Mundo Deportivo.

Испанские журналисты утверждают, что боссы «сине-гранатовых» предприняли последнюю попытку сохранить легенду в команде. Гендиректор клуба Ферран Ревертер якобы провел переговоры с 34-летним нападающим и сделал ему предложение, условия которого не раскрываются.

Напомним, что с 1 июля Лионель пребывает в статусе свободного агента. Стороны вели переговоры о новом соглашении, однако не смогли заключить сделку из-за финансовых ограничений, прописанных в регламенте Примеры.

Последние дни ходили слухи, что Месси продолжит карьеру во Франции. Интересе к 34-летнему аргентинцу проявляет «ПСЖ».