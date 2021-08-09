Морено подписал новый контракт с «Вильярреалом» сразу на шесть лет

Испанский «Вильярреал» продлил контракт с нападающим Херардом Морено, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

После возвращения футболиста с чемпионата Европы представители клуба приступили к работе над новым контрактом 29-летнего форварда. Процесс длился несколько последних недель. Предыдущее соглашение с Морено истекало в 2023 году, из-за чего ходили слухи о его возможном уходе из клуба. Однако теперь официально объявлено, что испанец подписал новый контракт до 2027 года.

Херард Морено выступает за «Вильярреал» последние три сезона, в течение которых он дважды становился лучшим бомбардиром команды, в общей сложности забив 63 гола в 132 матчах.