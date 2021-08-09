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Испания. Примера

Морено подписал новый контракт с «Вильярреалом» сразу на шесть лет

09 Августа 2021 • 23:37 Комментировать
Вильярреал
...
Гранада
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16.08 21:00
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Испанский «Вильярреал» продлил контракт с нападающим Херардом Морено, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

После возвращения футболиста с чемпионата Европы представители клуба приступили к работе над новым контрактом 29-летнего форварда. Процесс длился несколько последних недель. Предыдущее соглашение с Морено истекало в 2023 году, из-за чего ходили слухи о его возможном уходе из клуба. Однако теперь официально объявлено, что испанец подписал новый контракт до 2027 года.

Херард Морено выступает за «Вильярреал» последние три сезона, в течение которых он дважды становился лучшим бомбардиром команды, в общей сложности забив 63 гола в 132 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Херард Морено
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