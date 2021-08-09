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Испания. Примера

​Дани Алвес – Месси: «Ты лучший мой партнёр после моей девушки»

09 Августа 2021 • 19:10 Комментировать
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Во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси предостерёг Дани Алвеса, сказав, что собирается догнать и обойти его по количеству трофеев. Алвес, напомним, является самым титулованным футболистом в истории с 43 трофеями. Месси отстаёт на 5 титулов.

«Величайший игрок всех времён, ты сможешь превзойти меня, когда захочешь. Это будет ещё один мой ассист тебе», - обратился Алвес к Месси посредством своей странички в «Инстаграме».

«Ты лучший мой партнёр после моей девушки. Спасибо за всё, что ты дал клубу, и что ты позволил мне стать частью вашей истории. Дон Лео Месси, продолжай творить историю, где бы ты ни оказался», - написал Алвес.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дани Алвес
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