​Дани Алвес – Месси: «Ты лучший мой партнёр после моей девушки»

Во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси предостерёг Дани Алвеса, сказав, что собирается догнать и обойти его по количеству трофеев. Алвес, напомним, является самым титулованным футболистом в истории с 43 трофеями. Месси отстаёт на 5 титулов.

«Величайший игрок всех времён, ты сможешь превзойти меня, когда захочешь. Это будет ещё один мой ассист тебе», - обратился Алвес к Месси посредством своей странички в «Инстаграме».

«Ты лучший мой партнёр после моей девушки. Спасибо за всё, что ты дал клубу, и что ты позволил мне стать частью вашей истории. Дон Лео Месси, продолжай творить историю, где бы ты ни оказался», - написал Алвес.