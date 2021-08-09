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Испания. Примера

​8-летний сын Месси встал на защиту отца

09 Августа 2021 • 17:33 Комментировать
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В воскресенье Лионель Месси провёл прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». На следующий день группа фанатов каталонского клуба собралась около дома аргентинского форварда в надежде его увидеть.

«Где Месси?» - выкрикнул один из фанатов.

«Пускай Месси выходит, мы будем смеяться над ним», - крикнул другой болельщик.

«А я тогда буду смеяться над вашим отцом», - ответил фанату 8-летний сын Лионеля Месси Тьяго, который находился по другую сторону ворот дома. О таком диалоге пишут испанские СМИ.

Ожидается, что в ближайшие часы Лионель Месси подпишет контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Тьяго Месси
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