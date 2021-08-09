​8-летний сын Месси встал на защиту отца

В воскресенье Лионель Месси провёл прощальную пресс-конференцию в «Барселоне». На следующий день группа фанатов каталонского клуба собралась около дома аргентинского форварда в надежде его увидеть.

«Где Месси?» - выкрикнул один из фанатов.

«Пускай Месси выходит, мы будем смеяться над ним», - крикнул другой болельщик.

«А я тогда буду смеяться над вашим отцом», - ответил фанату 8-летний сын Лионеля Месси Тьяго, который находился по другую сторону ворот дома. О таком диалоге пишут испанские СМИ.

Ожидается, что в ближайшие часы Лионель Месси подпишет контракт с «ПСЖ».