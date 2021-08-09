​Сколько денег не досчитается «Барселона» из-за ухода Месси – исследование

В исследовании Brand Finance говорится не только о том, что бренд «Барселоны» из-за ухода из её рядов Лионеля Месси подешевеет на 11%. В исследовании отмечаются и вероятные финансовые потери каталонского клуба с связи с уходом главной звезды команды.

Так, «Барселона» потенциально потеряет 17 миллионов евро прибыли в дни матчей. Доходы от продаж футболок и других товаров могут снизиться на 43 миллиона евро. Ещё 77 миллионов евро «сине-гранатовые» могут не досчитаться на доходах от бизнеса.

Напомним, что «Барселона» не смогла заключить новый контракт с Лионелем Месси из-за финансовых проблем.