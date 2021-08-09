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Испания. Примера

​Бренд «Барселоны» подешевеет на 11% из-за ухода Месси

09 Августа 2021 • 16:51 Комментировать
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На страницах Expansion приводятся данные Brand Finance о том, как на «Барселону» повлияет уход Лионеля Месси в финансовом плане. Так, стоимость бренда «Барселоны» снизится на 11%, что эквивалентно 137 миллионам евро.

Среди прочего, в исследовании также отмечается, что «Барселона» станет менее привлекательной для спонсоров и станет меньше зарабатывать за счёт продаж футболок, атрибутики и так далее.

Напомним, что «Барселона» не смогла подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за неутешительного финансового положения клуба. Ожидается, что Месси продолжит карьеру в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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