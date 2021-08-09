Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 221 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

Педри отказался от отпуска после 73 матчей в сезоне

09 Августа 2021 • 15:17 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Сезон 2020/2021 получился невероятно насыщенным для Педри. Сначала он играл за «Барселону», затем за национальную сборную Испании на чемпионате Европы, а после этого за олимпийскую сборную страны на Играх в Токио. Суммарно Педри провёл в сезоне 73 матча.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Пол Алонсо, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предложил Педри отпуск до 19 августа. 18-летний полузащитник отказался и приступит к занятиям в ближайший четверг.

Отмечается, что Педри отказом от отпуска решил подчеркнуть свою приверженность клубу, ведь «Барселона» не хотела отпускать игрока на Олимпиаду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
15:17 · Испания. Примера
Педри отказался от отпуска после 73 матчей в сезоне
14:50 · Испания. Примера
Альба станет четвёртым капитаном «Барселоны»
14:21 · Испания. Примера
​«Барселона» рассказала о травме Агуэро
13:21 · Испания. Примера
«Барселона» надолго потеряла Агуэро 3
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» опережает «МЮ» в споре за Триппьера 2
11:16 · Англия. Премьер-лига
Два клуба Ла Лиги претендуют на Шакири
10:59 · Испания. Примера
Кроос: «Не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт в «Реал» 3
10:41 · Испания. Примера
Кркич стал одноклубником Иньесты в Японии официально
10:15 · Испания. Примера
Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси 10
08:35 · Италия. Серия А
Пьянич готов потерять 20% зарплаты ради трансфера в «Ювентус»
08:29 · Италия. Серия А
«Рома» нашла замену Джеко в чемпионате Испании 1
08:10 · Испания. Примера
Пике - об уходе Месси: «Барселона» разбита, мы потеряли лучшего футболиста всех времён»
00:33 · Италия. Серия А
«Барселона» разгромила «Ювентус» в Кубке Гампера 14
08 Августа
22:39 · Испания. Примера
Куман высказался после ухода Месси из «Барселоны»
20:49 · Испания. Примера
Украинец Лунин вышел за «Реал» в товарищеском поединке
Все новости
Рекомендуем
 