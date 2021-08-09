Педри отказался от отпуска после 73 матчей в сезоне

Сезон 2020/2021 получился невероятно насыщенным для Педри. Сначала он играл за «Барселону», затем за национальную сборную Испании на чемпионате Европы, а после этого за олимпийскую сборную страны на Играх в Токио. Суммарно Педри провёл в сезоне 73 матча.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» журналист Пол Алонсо, главный тренер «Барселоны» Рональд Куман предложил Педри отпуск до 19 августа. 18-летний полузащитник отказался и приступит к занятиям в ближайший четверг.

Отмечается, что Педри отказом от отпуска решил подчеркнуть свою приверженность клубу, ведь «Барселона» не хотела отпускать игрока на Олимпиаду.