Альба станет четвёртым капитаном «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба станет четвёртым капитаном команды, передаёт Mundo Deportivo.

После ухода Лионеля Месси, который являлся капитаном команды, капитанская повязка перешла к Серхио Бускетсу. Вице капитаном «Барселоны» будет Жерар Пике, а третьим - Серджи Роберто. Как стало известно на вчерашнем матче против «Ювентуса», четвёртым капитаном команды станет защитник Жорди Альба. Об этом свидетельствует то, что игрок вчера вышел на поле одним из последних, а не за игровым номером, как это делали остальные.

Напомним, что Альба перешёл в «Барселону» из «Валенсии» в 2012 году за 14 миллионов евро. В составе каталонского клуба он сыграл 385 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 81 результативную передачу.