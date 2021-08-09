«Барселона» надолго потеряла Агуэро

Стали известны сроки восстановления новичка каталонской «Барселоны» Серхио Агуэро, пропустившего вчерашний поединок против туринского «Ювентуса» из-за повреждения.

Как сообщается в твиттер-аккаунте B/R Football, аргентинский нападающий точно пропустит старт нового сезона. Предполагается, что на восстановление 33-летнему футболисту понадобится порядка двух месяцев.

Агуэро перебрался в каталонский гранд этим летом из «Манчестер Сити». Стороны подписали двухлетнее трудовое соглашение.

Ранее появилась информация, что Серхио хочет покинуть «Барселону» из-за ухода Лионеля Месси. Однако вчера, 8 августа, аргентинец опроверг эти слухи.