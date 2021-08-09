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Испания. Примера

Кроос: «Не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

09 Августа 2021 • 10:59 Комментировать (2)
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Один из лидеров мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Я люблю обсуждать трансферы, которые официально подтверждены. Что касается Мбаппе, то «Реал» всегда стремится подписывать лучших. Поэтому я не буду удивлен, если переход Килиана состоится», - приводит слова немецкого полузащитника Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что мадридский гранд пообещал Мбаппе 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Трудовое соглашение 22-летнего форварда с парижанами истекает летом 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Килиан Мбаппе Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
09 Августа 2021 в 11:21
Мбаппе не прогресирует , он стал индивидуалист , был уже дурной опыт с Криштиану , Мбаппе не нужен Реалу , там есть кому забивать , нужен новый Модрич, молодой и голодный до побед .
Ale10JUFC
09 Августа 2021 в 11:06
Ну если Месси перейдет в ПСЖ, то там будет перегруз в атаке. И если Месси в ПСЖ , то наверное Икарди уйдет , насколько я помню в сборной Икарди нет по причине личной неприязни Месси к Икарди.
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