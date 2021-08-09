Кроос: «Не удивлюсь, если Мбаппе перейдёт в «Реал»

Один из лидеров мадридского «Реала» Тони Кроос отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Я люблю обсуждать трансферы, которые официально подтверждены. Что касается Мбаппе, то «Реал» всегда стремится подписывать лучших. Поэтому я не буду удивлен, если переход Килиана состоится», - приводит слова немецкого полузащитника Сalciomercato.

Ранее сообщалось, что мадридский гранд пообещал Мбаппе 40 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Трудовое соглашение 22-летнего форварда с парижанами истекает летом 2022 года.