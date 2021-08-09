Нападающий Боян Кркич, ранее поигравший за каталонскую «Барселону» и «Рому», продолжит карьеру в чемпионате Японии. Новым местом работы 30-летнего испанца стал «Виссел Кобе», об этом отрапортовала пресс-служба клуба. Детали трансфера пока не разглашаются.

«Я давно обратил свой взор на японский футбол. Меня привлекает эта страна. Очень рад воссоединиться с Иньестой. Надеюсь забить как можно больше голов с его передач», - прокомментировал сделку нападающий.

До переезда в Японию Кркич выступал в МЛС за «Монреаль Импакт». В прошлом сезоне Боян принял участие в 19 поединках, забил четыре гола (один - с пенальти) и сделал две результативные передачи.