Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике подверг критике руководство «сине-гранатовых» после ухода из команды нападающего Лионеля Месси. Клуб не смог продлить контракт со звездным аргентинцем из-за финансовых трудностей.

«Руководство плохо работало на протяжении последних лет. Из-за этого нас наказали. Мы уже ничего не можем изменить, поэтому нужно перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

Очень жаль, что Лео больше не в «Барселоне». Надеюсь, другие игроки смогут выйти на лидирующие роли», - передает слова защитника AS.

Контракт Месси с каталонским клубом истек в конце июня. Стороны были уверены в продлении сотрудничества, однако из-за регламента Ла Лиги подписание новой сделки сорвалось.