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Испания. Примера

Пике раскритиковал руководство «Барселоны» после ухода Месси

09 Августа 2021 • 10:15 Комментировать (6)
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Центральный защитник каталонской «Барселоны» Херард Пике подверг критике руководство «сине-гранатовых» после ухода из команды нападающего Лионеля Месси. Клуб не смог продлить контракт со звездным аргентинцем из-за финансовых трудностей.

«Руководство плохо работало на протяжении последних лет. Из-за этого нас наказали. Мы уже ничего не можем изменить, поэтому нужно перевернуть эту страницу и двигаться дальше.

Очень жаль, что Лео больше не в «Барселоне». Надеюсь, другие игроки смогут выйти на лидирующие роли», - передает слова защитника AS.

Контракт Месси с каталонским клубом истек в конце июня. Стороны были уверены в продлении сотрудничества, однако из-за регламента Ла Лиги подписание новой сделки сорвалось.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Херард Пике
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
JUMPER
09 Августа 2021 в 11:17
Херард Пике тоже похоже скоро станет сбитым летчиком...)))
ARTUR
09 Августа 2021 в 10:28
т от Пике тоже нужно избавлятся
Ale10JUFC
09 Августа 2021 в 10:28
Этот по ходу хочет чтобы его тоже турнули из Барсы и его свободным агентом подобрал ПСЖ. И он опять воссоединится с Месси.
Euro foot
09 Августа 2021 в 10:56
Неужели так хочется писать всякий бред? Хоть бы подумал что пишешь, напряги хотя бы одну извилину, если она есть. Писать просто для толпы своих братьев чтобы похвалили, не слишком низко и тупо?
Ale10JUFC
09 Августа 2021 в 11:03
По ходу с извилинами у тебя напряг а еще с чувством юмора, или ты просто Пике дрочер ,что так болезненно воспринимаешь шутливые комменты. Если ты принял этот мой коммент за мои логические размышления , то тебе надо показаться психологу. Потому у тебя явно проблемы с общением в твоем социуме.
JUMPER
09 Августа 2021 в 11:22
любезный Euro foot...а что же ты тут делаешь в ""толпе собратьев"" а...я понял...высокий слог...ума палата...)))
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