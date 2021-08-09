Пике - об уходе Месси: «Барселона» разбита, мы потеряли лучшего футболиста всех времён»

Защитник «Барселоны» Херард Пике высказался насчет ухода аргентинского форварда Лионеля Месси из каталонского клуба.

«Игроки были разбиты новостью о расставании с Лео. Клуб лишился лучшего футболиста всех времен. Это огорчило всех и его тоже», - цитирует Херарда портал Goal.

На прошлой неделе стало известно, что руководство «сине-гранатовых» не станет продлевать контракт с 34-летним футболистом из-за финансовых проблем.

Месси является воспитанником каталонского клуба. За первую команду «Барселоны» аргентинец играл с 2005 года.

По данным СМИ, новым местом работы Лионеля станет «ПСЖ».