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Испания. Примера

Когда Месси сыграет первый матч за «ПСЖ»

09 Августа 2021 • 01:16 Комментировать (1)
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Лионель Месси попрощался с «Барселоной» во время воскресной пресс-конференции на «Камп Ноу». Даже сам аргентинец намекнул на то, что основной вариант продолжения его карьеры – это «ПСЖ». Размышляем о том, когда аргентинец сможет провести свой первый матч за парижан.

Французская пресса забыла об успехах национальной сборной на Олимпиаде в Токио. Теперь все полосы местных СМИ посвящены лишь одному – возможному трансферу Месси в «ПСЖ». Этот вариант рассматривался и в прошлом году, однако тогда у парижан был ещё один серьёзный конкурент в лице «Манчестер Сити». Сейчас диспозиция несколько изменилась – «горожане» совсем недавно потратили 100 млн фунтов на Джека Грилиша, и теперь даже с их финансовыми возможностями вряд ли потянут переход Лео. К тому же, не факт, что аргентинец сам захочет уезжать в Англию.

В  «ПСЖ» с приходом Месси соберется настоящая дрим-трим, особенно в нападении: Месси, Мбаппе и Неймар. Представить такую связку в атаке можно разве что в компьютерной игре. Не будем забывать и о том, что в распоряжении Маурисио Почеттино есть ещё и Анхель ди Мария с Мауро Икарди. Аргентинцы, на секундочку.

Для возможного представления Месси владельцы «ПСЖ» планируют арендовать главный символ Франции – Эйфелеву башню. То, что это будет помпезно, сомнений нет никаких.

А теперь – о главном. Если «ПСЖ» действительно сможет подписать контракт с Месси, когда же состоится дебют Лео за новый клуб?

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На секундочку, чемпионат Франции уже стартовал. «ПСЖ» в первом туре не без труда победил «Труа» со счётом 2-1. Правда пока в составе не было целого ряда звёздных игроков вроде Неймара, Маркиньоса, Ди Марии, Верратти, Доннарумы и Рамоса. У большинства из этих парней был сложный сезон и практически не было отдыха. Особенно это актуально для итальянцев и бразильцев.

У Месси тоже ровным счётом не было отдыха. Сразу после окончания сезона в Примере он отправился на Копу Америки, где наконец-то завоевал свой долгожданный трофей в футболке сборной Аргентины. Этот турнир получился не столько сложным физически, сколько психологически. На Лео давил груз ответственности, и он понимал, что права на ошибку у него нет.

По словам самого Месси, он не сомневался, что переподпишет контракт с «Барселоной», но все эти законодательные нюансы всплыли в самый последний момент. Как результат – очередной сильнейший стресс для Лео.

Embed from Getty Images

Даже если «ПСЖ» представит Месси в самое ближайшее время, Почеттино просто обязан дать пару недель отдыха Лео. Мы знаем, что он в отличной форме, но даже великим иногда нужно передохнуть. Отключить мозг, побыть наедине с семьей, отстраниться от футбола.

В августе у «ПСЖ» всего три не самых сложных матча в Лиге 1 против «Страсбура», «Бреста» и «Реймса». Уж как-нибудь парижане справятся без Месси. А вот к старту Лиге чемпионов его уже можно возвращать в команду.

Понятно, что сейчас мы лишь рассуждаем, но, согласитесь, всем же не терпится увидеть Месси в новом клубе?

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
PoliticExpert
09 Августа 2021 в 01:52
Было бы интересно его увидеть как раз-таки в АПЛ. Но, с учётом того, как ПСЖ забил болт на всякие там финансовые фэйр-плей, Месси будет играть именно там. Тогда у парижан будет сильнейшая атака в мире, хотя именно им это никогда ничего не гарантировало.
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