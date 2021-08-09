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Испания. Примера

Стоит ли верить слезам Месси

09 Августа 2021 • 00:55 Комментировать
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Лионель Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу», посвящённую своему уходу из «Барселоны». Аргентинец не смог сдержать слёз, когда прощался с командой, где он стал одним из лучших игроков в истории футбола. «Евро-Футбол.Ру» задается вопросам: «Стоит ли верить слезам Лео?».

Если коротко, то да – стоит. Почему мы вообще задались таким вопросом? Всё просто – как только «Барселона» объявила о том, что не может оставить Лионеля в команде из-за его серьёзной заработной платы, в интернете тут же появилось масса слухов и спекуляций на тему, что Месси просто мог бы усмирить свои финансовые аппетиты и помочь клубу, который он так любит и которому сейчас так тяжело.

Так мог бы Месси остаться в «Барселоне», даже если бы играл бесплатно? Нет, не мог бы. И дело тут даже не только в правилах Ла Лиги, которые действительно суровы. По испанскому законодательству любой человек не может получать на новом месте работы зарплату ниже 50% от той, которая была на предыдущем месте. Таким образом, максимум, что мог бы сделать Месси в данной ситуации – согласиться на понижение зарплаты в два раза.

Лео на пресс-конференции подтвердил, что он согласился на такие условия, лишь бы остаться в «Барселоне». Да, год назад он действительно вовсю хотел уйти из каталонского клуба. Даже отправил факсом сообщение, что просит отпустить его, только вот за год ситуация сильно поменялась. Бартомеу, загнавший «Барсу» в финансовую кабалу, ушёл, теперь там Лапорта, но даже друг Месси не сумел сделать всё, чтобы сохранить Лео.

В «Барселоне» по состоянию на новый сезон зарплаты игроков составляют примерно 115% от прибыли клуба. Даже если бы Месси сократил свой доход в половину, то эта цифра составила бы 95%. По регламенту Ла лига не позволяет превышать клубу порог в 70%.

В прошлом году у Месси действительно был моральный слом, и он это подтверждает. Его решение с факсом не имеет ничего общего с тем, что Месси испытывает сейчас. Он увидел тотальную поддержку нового руководителя, заметил, насколько клуб старается решить насущные проблемы, доставшиеся от прошлого босса. Но, к сожалению, решить их вовремя не удалось.

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Месси признался, что он ощущает невероятную грусть от того, что покидает команду, в которой оказался в тринадцатилетнем возрасте мальчишкой. За это время он сумел выиграть огромное количество трофеев, а сам стал кумиром миллионов.

Теперь Месси, скорее всего, продолжит карьеру в «ПСЖ». Как бы она ни сложилась, для всех Месси навечно будет игроком «Барселоны», синонимом этого клуба.

Страшно даже представить, что ждёт «Барсу» без Лео, по крайней мере, в ближайшее время. Что же касается самого Лионеля, то если он окажется во Франции, это вряд ли станет каким-то сложным испытанием для него.

Его он прошёл этим воскресным днем на «Камп Ноу».

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