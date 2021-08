Стоит ли верить слезам Месси

Лионель Месси провёл пресс-конференцию на «Камп Ноу», посвящённую своему уходу из «Барселоны». Аргентинец не смог сдержать слёз, когда прощался с командой, где он стал одним из лучших игроков в истории футбола. «Евро-Футбол.Ру» задается вопросам: «Стоит ли верить слезам Лео?».

Если коротко, то да – стоит. Почему мы вообще задались таким вопросом? Всё просто – как только «Барселона» объявила о том, что не может оставить Лионеля в команде из-за его серьёзной заработной платы, в интернете тут же появилось масса слухов и спекуляций на тему, что Месси просто мог бы усмирить свои финансовые аппетиты и помочь клубу, который он так любит и которому сейчас так тяжело.

Так мог бы Месси остаться в «Барселоне», даже если бы играл бесплатно? Нет, не мог бы. И дело тут даже не только в правилах Ла Лиги, которые действительно суровы. По испанскому законодательству любой человек не может получать на новом месте работы зарплату ниже 50% от той, которая была на предыдущем месте. Таким образом, максимум, что мог бы сделать Месси в данной ситуации – согласиться на понижение зарплаты в два раза.

