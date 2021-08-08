Куман высказался после ухода Месси из «Барселоны»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман в преддверии матча своей команды с «Ювентусом» за Кубок Жоана Гампера высказался об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из клуба.

«Несмотря на уход Лионеля Месси, у нас большие планы на новый сезон, у нас много входящих трансферов, к тому же, ожидается присоединение молодых игроков из академии», - сказал Куман на предматчевой пресс-конференции.

Также Рональд Куман обратился к болельщикам «Барселоны»:

«С вашей поддержкой мы достигнем максимума, мы знаем, что значит быть из «Барселоны», - подчеркнул Куман.