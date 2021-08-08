Лапорта обратился к Месси после ухода аргентинца из клуба

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к аргентинскому нападающему Лионелю Месси, сегодня попрощавшемуся с клубом.

В своем «Твиттере» Лапорта написал: «Я желаю тебе и твоей семье всего наилучшего. Для тебя дверь «Барселоны» всегда будет открытой. Спасибо за всё, Лео!»

О том, что «Барселона» из-за финансовых проблем не сможет продлить соглашение с аргентинцем, стало известно 5 августа. Ранее сообщалось, что Лионель Месси в скором времени станет игроком «ПСЖ». Парижский клуб даже арендовал Эйфелеву башню на 10 августа. Также известны детали потенциального соглашения звезды с «ПСЖ»: зарплата 40 миллионов евро в год, соглашение на 2-3 года.