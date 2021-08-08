​Мог ли Месси играть за «Барселону» бесплатно – что говорят правила Ла Лиги

Журналист авторитетного BBC Радж Чохан призывает людей воздержаться от критики в адрес Лионеля Месси. На своей страничке в «Твиттере» он объясняет, почему «Барселона» не смогла оформить трансфер Лионеля Месси, ссылаясь на правила Ла Лиги.

В настоящий момент на заработные платы в «Барселоне» уходит примерно 115% от доходов. Если бы Лионель Месси совсем отказался от зарплаты, этот показатель сократился бы приблизительно до 95%. При этом правила Ла Лиги подразумевают потолок в 70% на зарплаты от доходов клуба. Таким образом, «Барселона» не смогла бы зарегистрировать Месси даже при полном его отказе от денег.

Добавим, что в ближайшее время Лионель Месси может перебраться в «ПСЖ». Об этом говорят авторитетные источники.