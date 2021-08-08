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Испания. Примера

Месси рассказал о своих сожалениях в «Барселоне»

08 Августа 2021 • 14:50 Комментировать (1)
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В ходе прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси получил вопрос о своих сожалениях.

«О чём я сожалею? Я хотел бы выиграть на несколько трофеев Лиги чемпионов больше. Я хотел бы выиграть известные полуфиналы турнира против «Ливерпуля» и против «Челси», где мы уступили. У нас было такое поколение, с которым мы могли больше раз выиграть Лигу чемпионов», - рассказал Месси.

В составе «Барселоны» Лионель Месси четыре раза выигрывал трофей Лиги чемпионов. Это случалось в 2006, 2009, 2011 и 2015 годах.

Напомним, что с 1 июля Лионель Месси находится в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Августа 2021 в 16:13
а просер Баварии не сожалеет ??
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