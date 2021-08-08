​Месси рассказал о финансовых деталях переговоров по новому контракту с «Барселоной»

На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси рассказал о некоторых деталях переговоров с клубом о новом контракте.

«Я предложил пойти на снижение зарплаты на 50%. «Барселона» больше ни о чём не просила. Мы согласовали контракт, но не сложилось. Я сделал всё, что мог, чтобы остаться. Многие вещи, о которых говорят люди, не соответствуют действительности.

Переговоры остановились, поскольку «Барселона» знала, что Ла Лига не допустит регистрации, это было невозможно. Как мне объяснил президент, у клуба есть долги, поэтому закрыть сделку нельзя. Как я уже сказал, я сделал всё, что мог. Больше мне нечего сказать», - высказался Месси.