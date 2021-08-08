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Испания. Примера

​Месси рассказал о финансовых деталях переговоров по новому контракту с «Барселоной»

08 Августа 2021 • 14:18 Комментировать (4)
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На прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси рассказал о некоторых деталях переговоров с клубом о новом контракте.

«Я предложил пойти на снижение зарплаты на 50%. «Барселона» больше ни о чём не просила. Мы согласовали контракт, но не сложилось. Я сделал всё, что мог, чтобы остаться. Многие вещи, о которых говорят люди, не соответствуют действительности.

Переговоры остановились, поскольку «Барселона» знала, что Ла Лига не допустит регистрации, это было невозможно. Как мне объяснил президент, у клуба есть долги, поэтому закрыть сделку нельзя. Как я уже сказал, я сделал всё, что мог. Больше мне нечего сказать», - высказался Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
то в лес,то по дрова
08 Августа 2021 в 16:14
Хотели бы сохранить. сохранили
ARTUR
08 Августа 2021 в 14:45
Лапорта ноль... а так кричал что сохранит Месси
Шарипов Тахир
08 Августа 2021 в 15:23
А ведь этот деятель (Лапорта) уже заранее знал, что так и случится, но ведь с завершением сезона только и пел на разные лады, что контракт вот-вот будет подписан. Согласен с тобой. что этот руководитель никакой, ниже плинтуса. Кстати в СЭ есть статья о том, что Лапорта фактически пожертвовал Месси, чтобы попилить деньги, которые должны поступить в Ла Лигу от одного из спонсоров.
Don sangre
08 Августа 2021 в 14:38
Не знаю кому больше верить Месси или Барсе) /)
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