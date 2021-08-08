​Месси высказался о своём будущем

Лионель Месси в эти минуты даёт пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Барселоны».

«Было тяжело, последние полтора года мы выступали без фанатов. Я бы хотел попрощаться иначе. Я выкладывался на полную с первого до последнего дня в «Барселоне». Однажды я надеюсь вернуться. Я обещаю это своим детям. Я хочу помочь этому клубу стать лучшим», - высказался Месси.

Сказал аргентинец несколько слов о своём будущем. Он опроверг информацию о том, что уже договорился о контракте с «ПСЖ».

«Я ещё не принял решения. Пока я ни с кем не договорился», - сказал Месси.

Что касается «ПСЖ», то Лионель Месси назвал французский клуб одним из вариантов для перехода. При этом аргентинец отметил, что с ним связались многие клубы.