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Испания. Примера

​Месси высказался о своём будущем

08 Августа 2021 • 13:31 Комментировать (1)
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Лионель Месси в эти минуты даёт пресс-конференцию по случаю своего ухода из «Барселоны».

«Было тяжело, последние полтора года мы выступали без фанатов. Я бы хотел попрощаться иначе. Я выкладывался на полную с первого до последнего дня в «Барселоне». Однажды я надеюсь вернуться. Я обещаю это своим детям. Я хочу помочь этому клубу стать лучшим», - высказался Месси.

Сказал аргентинец несколько слов о своём будущем. Он опроверг информацию о том, что уже договорился о контракте с «ПСЖ».

«Я ещё не принял решения. Пока я ни с кем не договорился», - сказал Месси.

Что касается «ПСЖ», то Лионель Месси назвал французский клуб одним из вариантов для перехода. При этом аргентинец отметил, что с ним связались многие клубы.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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Комментарии (1)
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ARTUR
08 Августа 2021 в 14:02
Только не ПСЖ... иди уже в сити , там Пеп , и лига как лига .
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