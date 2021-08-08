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Испания. Примера

​Месси заплакал на прощальной пресс-конференции

08 Августа 2021 • 13:16 Комментировать (3)
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В час дня по московскому времени началась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в «Барселоне». Многолетний лидер и капитан «сине-гранатовых» в начале мероприятия не смог сдержать слёз и заплакал.

Напомним, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. Из-за серьёзных финансовых проблем клуб не смог предложить аргентинскому футболисту новый контракт.

Лионель Месси находится в статусе свободного агента с первого дня июля. Ожидается, что следующим его клубом станет «ПСЖ». Представление Месси в Париже должно пройти в начале недели.

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Барселона Лионель Месси
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Euro foot
08 Августа 2021 в 14:13
Ох и больной же этот Артур И, на всю голову больной. Часто читаю новости здесь, иногда смотрю комменты, но каким же отбитым нужно быть чтобы НИ одного коммента не написать нормального. Друзья, поправьте меня, есть хоть один в котором содержался бы хотя бы один смысл?
ARTUR
08 Августа 2021 в 14:13
соглашусь с тезкой Измайловым , как то это все с запашком , ну раз тебе дорога так Барса , так согласись на уменьшение зарплаты , да если быть обьективным столько уже не стоит Месси ( никто столько не стоит ) , неужели не хватает на старость ???
Артур Измаилов
08 Августа 2021 в 13:35
ох и лицемер этот карлик, ничего парижские шейхи быстро утешат
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