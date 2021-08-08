​Месси заплакал на прощальной пресс-конференции

В час дня по московскому времени началась прощальная пресс-конференция Лионеля Месси в «Барселоне». Многолетний лидер и капитан «сине-гранатовых» в начале мероприятия не смог сдержать слёз и заплакал.

Напомним, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила об уходе Лионеля Месси. Из-за серьёзных финансовых проблем клуб не смог предложить аргентинскому футболисту новый контракт.

Лионель Месси находится в статусе свободного агента с первого дня июля. Ожидается, что следующим его клубом станет «ПСЖ». Представление Месси в Париже должно пройти в начале недели.