​Агуэро подтвердил, что не уйдёт из «Барселоны»

Нападающий Серхио Агуэро не собирается уходить из «Барселоны». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Агуэро очень зол на руководителей каталонского клуба, ведь он хотел поиграть в одной команде с Лионелем Месси. Последний же уходит из стана «сине-гранатовых», ведь из-за финансовых проблем «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт.

«Не волнуйтесь, я буду здесь весь год», - сказал Агуэро журналистам по приезду на тренировочную базу «Барселоны».

Напомним, что в июле Серхио Агуэро подписал с «Барселоной» трудовое соглашение, рассчитанное на два ближайших сезона.