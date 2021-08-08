Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 196 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Испания. Примера

​Агуэро подтвердил, что не уйдёт из «Барселоны»

08 Августа 2021 • 12:32 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Нападающий Серхио Агуэро не собирается уходить из «Барселоны». Ранее в СМИ появилась информация о том, что Агуэро очень зол на руководителей каталонского клуба, ведь он хотел поиграть в одной команде с Лионелем Месси. Последний же уходит из стана «сине-гранатовых», ведь из-за финансовых проблем «Барселона» не смогла подписать с ним новый контракт. 

«Не волнуйтесь, я буду здесь весь год», - сказал Агуэро журналистам по приезду на тренировочную базу «Барселоны».

Напомним, что в июле Серхио Агуэро подписал с «Барселоной» трудовое соглашение, рассчитанное на два ближайших сезона.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Агуэро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Августа
14:18 · Испания. Примера
​Месси рассказал о финансовых деталях переговоров по новому контракту с «Барселоной» 1
13:31 · Испания. Примера
​Месси высказался о своём будущем 1
13:16 · Испания. Примера
​Месси заплакал на прощальной пресс-конференции 3
12:32 · Испания. Примера
​Агуэро подтвердил, что не уйдёт из «Барселоны»
09:47 · Испания. Примера
​Фанаты «Барселоны» собрались около дома Месси и попросили его остаться 2 видео
00:08 · Испания. Примера
Месси устроил прощальный ужин
07 Августа
22:46 · Испания. Примера
Агуэро готов остаться в «Барселоне», несмотря на уход Месси
20:54 · Испания. Примера
«Атлетико» пополнится серебряным призёром Олимпийских игр слухи
19:48 · Испания. Примера
​Фабрегас рассказал о первой встрече с Месси
18:50 · Испания. Примера
Унсуэ поделился мнением об уходе Лионеля Месси из «Барселоны» 1
17:29 · Испания. Примера
​Иньеста отреагировал на уход Месси из «Барселоны»
16:41 · Испания. Примера
Куман - Месси: «Не могу поверить, что ты больше не игрок «Барселоны»
16:00 · Испания. Примера
8 августа пройдёт пресс-конференция Месси на «Камп Ноу» 1
15:16 · Испания. Примера
Луис Суарес отреагировал на уход Месси из «Барселоны»
15:08 · Испания. Примера
Месси не получал предложений от других клубов 1
Все новости
Рекомендуем
 