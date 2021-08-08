В субботу вечером болельщики «Барселоны» собрались около дома Лионеля Месси. Они скандировали кричалки в поддержку аргентинца, а также просили его остаться. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Виктор Наварро, приводя видеозапись с места событий.

Muchos aficionados siguen frente a la casa de Leo con cánticos de apoyo y pidiéndole que se quede



@tjcope pic.twitter.com/zHWNUPyJiV — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 7, 2021

Стоит напомнить, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила о невозможности подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за неутешительной финансовой ситуации в клубе. Ожидается, что аргентинский нападающий продолжит карьеру в «ПСЖ». Авторитетные инсайдеры пишут о том, что Месси будет представлен в Париже в начале следующей недели.