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Испания. Примера

​Фанаты «Барселоны» собрались около дома Месси и попросили его остаться видео

08 Августа 2021 • 09:47 Комментировать
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В субботу вечером болельщики «Барселоны» собрались около дома Лионеля Месси. Они скандировали кричалки в поддержку аргентинца, а также просили его остаться. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист Виктор Наварро, приводя видеозапись с места событий.

 

Стоит напомнить, что несколько дней назад «Барселона» официально объявила о невозможности подписать новый контракт с Лионелем Месси из-за неутешительной финансовой ситуации в клубе. Ожидается, что аргентинский нападающий продолжит карьеру в «ПСЖ». Авторитетные инсайдеры пишут о том, что Месси будет представлен в Париже в начале следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
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