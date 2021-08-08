Месси устроил прощальный ужин

Испанский журналист Виктор Наварро через свою страничку в «Твиттере» сообщает о том, что Лионель Месси у себя дома устроил прощальный ужин. Приезжающими в дом звёздного аргентинца были замечены футболисты Хорди Альба, Серхио Бускетс и Серхио Агуэро, а также известный блогер Ибай Льянос.

Напомним, что в четверг вечером «Барселона» объявила, что подписать новый контракт с Лионелем Месси клуб не сможет из-за серьёзных финансовых проблем.

По данным СМИ, в ближайшие дни Лионель Месси подпишет трудовое соглашение с «ПСЖ». Ожидается, что клуб представит аргентинца на следующей неделе.