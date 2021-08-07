​Фабрегас рассказал о первой встрече с Месси

Экс-игрок «Барселоны» Сеск Фабрегас вспомнил о первой встрече с Лионелем Месси на фоне объявления об уходе аргентинца из каталонского клуба.

«Я всегда буду помнить день, когда ты пришёл в раздевалку в 13 лет, и нам сказали, что аргентинский парень пришёл попробовать себя. Ты сел и не произнёс ни слова. Тренер сказал мне играть с тобой в упражнении один в один. Ты был таким маленьким, и я подумал, что отберу мяч за секунду. Я был глуп - ты отправил меня на газон. Уже тогда я понял, что в тебе есть что-то особенное», - написал Фабрегас в «Твиттер».

В эмоциональном обращении Сеск Фабрегас, среди прочего, поблагодарил Лионеля Месси и пожелал ему и его близким всего наилучшего.