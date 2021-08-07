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Испания. Примера

​Иньеста отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

07 Августа 2021 • 17:29 Комментировать
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В четверг было объявлено о том, что Лионель Месси не подпишет новый контракт с «Барселоной» из-за проблем клуба с финансами. На эту информационную бомбу отреагировал бывший партнёр Месси Андрес Иньеста.

«Мы провести вместе 14 лет, мы пережили много моментов – так волшебных, так и неудачных – но мы всегда были едиными. Очень сложно представить себе клуб без тебя, ровно как и представить тебя на «Камп Ноу» в футболке другого клуба. В такой момент я желаю, чтобы тебе и твоей семье было как можно лучше. Удачи, Лео. Было приятно играть вместе», - написал Иньеста в «Инстаграме».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Андрес Иньеста
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