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Куман - Месси: «Не могу поверить, что ты больше не игрок «Барселоны»

07 Августа 2021 • 16:41 Комментировать
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Наставник «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на уход нападающего Лионеля Месси из каталонского клуба. У 34-летнего футболиста истек контракт в конце июня.

«Не могу поверить, что ты больше не игрок «Барселоны». Я был рад с тобой работать, ты меня сильно впечатлил своим отношением к делу. Благодаря этому тебя считают лучшим в мире. Спасибо за все, что ты сделал для нас», - написал голландский тренер в твиттер-аккаунте.

Согласно мнению многих футбольных экспертов и журналистов, новым клубом Лионеля станет «ПСЖ».

Ранее парижский клуб отреагировал на информацию о переходе аргентинца.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Рональд Куман
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