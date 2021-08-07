8 августа пройдёт пресс-конференция Месси на «Камп Ноу»

В воскресенье, 8 августа, аргентинский форвард Лионель Месси даст прощальную пресс-конференцию на стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

На днях каталонская «Барселона» объявила о расставании с шестикратным обладателем «Золотого мяча». Стороны вели переговоры о новом контракте, однако не смогли оформить сделку из-за регламента Примеры.

В составе первой команды «сине-гранатовых» Лео выступал с 2005 года. Аргентинец принял участие в 778 играх, забил 672 гола и сделал 305 ассистов.

Новым клубом Месси, скорее всего, станет французский «ПСЖ». На протяжении двух дней в СМИ ходят слухи о переговорах аргентинца с парижанами.