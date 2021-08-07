Луис Суарес отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, который состоит в близких дружеских отношениях с Лионелем Месси, прокомментировал уход аргентинца из «Барселоны».

«Мне не хватит слов, чтобы описать все, что ты сделал для «Барселоны». Я считаю тебя великим футболистом. Горжусь, что мне посчастливилось пережить с тобой много радостных моментов. Люблю тебя», - написал уругвайский нападающий в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Суарес выступал за «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год. Летом прошлого года уругвайский форвард перебрался в «Атлетико» на правах свободного агента.