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Испания. Примера

Луис Суарес отреагировал на уход Месси из «Барселоны»

07 Августа 2021 • 15:16 Комментировать
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Форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, который состоит в близких дружеских отношениях с Лионелем Месси, прокомментировал уход аргентинца из «Барселоны».

«Мне не хватит слов, чтобы описать все, что ты сделал для «Барселоны». Я считаю тебя великим футболистом. Горжусь, что мне посчастливилось пережить с тобой много радостных моментов. Люблю тебя», - написал уругвайский нападающий в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, что Суарес выступал за «сине-гранатовых» с 2014 по 2020 год. Летом прошлого года уругвайский форвард перебрался в «Атлетико» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Луис Суарес
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