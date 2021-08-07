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Испания. Примера

Месси не получал предложений от других клубов

07 Августа 2021 • 15:08 Комментировать (1)
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Звездный нападающий Лионель Месси, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из каталонской «Барселоны», пока не определился со своим будущим.

Согласно данным Sport.es, 34-летний аргентинец до сих пор не получил ни одного официального предложения.

Главным претендентом на игрока считается французский «ПСЖ». Клуб якобы готов предложить Месси трехлетний трудовой договор с годовым окладом в размере 50 миллионов евро.

Лионель защищал цвета «Барселоны» с 2005 года. Нападающий поучаствовал в 778 поединках, записав на свой счет 672 забитых мяча и 305 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Misha_diablo_football
07 Августа 2021 в 16:26
Логично в нынешнее время никто не предложит Месси 50 лямов в год кроме ПСЖ, Сити и других шейховский и китайских денежных мешков...
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