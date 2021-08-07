Месси не получал предложений от других клубов

Звездный нападающий Лионель Месси, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из каталонской «Барселоны», пока не определился со своим будущим.

Согласно данным Sport.es, 34-летний аргентинец до сих пор не получил ни одного официального предложения.

Главным претендентом на игрока считается французский «ПСЖ». Клуб якобы готов предложить Месси трехлетний трудовой договор с годовым окладом в размере 50 миллионов евро.

Лионель защищал цвета «Барселоны» с 2005 года. Нападающий поучаствовал в 778 поединках, записав на свой счет 672 забитых мяча и 305 результативных передач.